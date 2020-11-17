Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla tropik hayvan satışı yapan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle yapılabilen hayvanları, kaçak yollarla satmaya çalışan kişi yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan hayvanların yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibini gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Adreste yapılan aramada bulunan 1 çöl varanı, 1 Nil varanı, 1 sakallı ejder, 1 savan monitörü, 1 albino boğa yılanı, 1 piton, 2 mavi dilli kertenkele, 3 bebek tarantula ve 1 boğa kurbağasına el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.
El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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