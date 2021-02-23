Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs salgınının ileri boyutlara taşınmaması için vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Ustaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız.Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım."