Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon Valisi Ustaoğlu: 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçede, 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere toplam 68 yerleşimde karantina uygulandığını duyurdu.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs salgınının ileri boyutlara taşınmaması için vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.
Ustaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız.Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım."
Değerli hemşehrilerim,— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) February 22, 2021
Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız.
Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım.#KendiniKoruKentiniKurtar
Etiketler: Karantina
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