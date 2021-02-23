Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon Valisi: Her alanda maske ve mesafeye dikkat edelim
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte koronavirüs vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, normalleşme sürecinin geciktirilmemesi için açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.
Vali Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile kentin en işlek bölgelerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki denetimlere katıldı.
Ustaoğlu, tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlar ile esnaftan duyarlılık beklediğini dile getirdi.
Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ustaoğlu, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle vatandaşları uyararak, "Sevgili Trabzonlular, ilimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin. Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat edelim. Trabzon için lütfen ortak sorumluluk üstlenelim." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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