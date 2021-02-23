Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyer otomobile saplandı, sürücü ölümden döndü
[Fotoğraf: AA]
Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilin ön kısmında giren bariyer, bagaj kısmından çıkarken yaralanan sürücü tedaviye alındı.
Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cemaller köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyere saplandı.
Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saplandığı bariyerden çıkarılan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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