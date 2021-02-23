Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarmaya ait kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Burdur'da Uzman Jandarma Çavuş Ö.U. idaresindeki İl Jandarma Komutanlığına ait kamyonet, Yusufça beldesi kavşağında Mehmet U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile iki jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Otomobil sürücüsü kavşağa kontrolsüz girmiş
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede otomobil sürücüsünün kavşağa kontrolsüz girdiği tespit edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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