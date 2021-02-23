Burdur'da Uzman Jandarma Çavuş Ö.U. idaresindeki İl Jandarma Komutanlığına ait kamyonet, Yusufça beldesi kavşağında Mehmet U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsü kavşağa kontrolsüz girmiş

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede otomobil sürücüsünün kavşağa kontrolsüz girdiği tespit edildi.