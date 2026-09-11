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Dünya
AA 11.09.2026 19:08

Suriye'de devrik Esed rejiminin askeri karargahında toplu mezar bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik Esed rejiminin askeri karargahında toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Suriye'de devrik Esed rejiminin askeri karargahında toplu mezar bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]

Suriye ‎Ulusal Kayıp Heyetinden yapılan açıklamada Şam kırsalındaki Katna bölgesinde, rejim güçlerinin askeri karargah olarak kullandığı bölgede bir kuyunun içinde naaş kalıntıları bulundu.

Çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen kalıntıların, kimliklerini belirlemek ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak üzere belgelenerek muhafaza altına alındığı aktarıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından başkent Şam, Halep,Humus ve Hama gibi birçok ilde sivillere ait çok sayıda toplu mezar ve naaş kalıntısı ortaya çıkarıldı.

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