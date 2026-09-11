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Eğitim
TRT Haber 11.09.2026 18:19

İskoçya'daki yükseköğretim fuarında Türkiye çıkarması

Türkiye, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen küresel yükseköğretim fuarı EAIE 2026'ya çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde kurulan "Türkiye'de Eğitim" standında, 96 üniversite ve 2 kamu kurumu yer aldı.

Türk yükseköğretimi, Avrupa'nın en prestijli eğitim fuarlarından EAIE (European Association for International Education) 2026'da gövde gösterisi yaptı.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki fuarda, Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde "Türkiye'de Eğitim" standı kurularak Türk akademisinin araştırma gücü ve kapasitesi dünya sahnesine taşındı.

Fuarda yüzlerce ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştiren Türk üniversiteleri, onlarca uluslararası anlaşmaya imza attı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı olarak bugün, İskoçya'nın Glasgow şehrinde dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarlarından biri olan EAIE'de yer aldıklarını ve Türkiye'yi güçlü bir şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Fuara 96 üniversiteyle katıldıklarını belirten Astarcı, "Dünyanın dört bir köşesindeki akademisyenlerle, eğitim camiası ile güçlü iş birlikleri, yoğun görüşmeler, yüzlerce uluslararası anlaşmaya imza atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na Türk yükseköğretimini de güçlü bir şekilde hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuara, Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birçok akademisyen de katıldı.

Stantta konuklara Türk lezzetleri de ikram edildi. 

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İskoçya'daki yükseköğretim fuarında Türkiye çıkarması
İskoçya'daki yükseköğretim fuarında Türkiye çıkarması
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