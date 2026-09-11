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TRT Haber 11.09.2026 18:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı’nın inşası da başlamıştır. Türkiye Yüzyılı’nın inşası mutlaka gerçekleştirilecek, ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı’nın inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı’nın inşası mutlaka gerçekleştirilecek, ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamımıza her gün biraz daha yaklaşacağız.

Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık.

Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz.

Ülkemizin terör prangasından kurtulup kardeşliğini güçlendirmesinin kimlerin oyununu bozduğunu biliyoruz. Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız.

Siyaseti kariyer, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerdeki yolsuzluk skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir.

Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Konuyu polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur.

Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder."

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