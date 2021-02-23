Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 40 yıl önce gömülen top mermisi imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'da, 40 yıl önce boş bir arazide toprağa gömülen top mermisi fünye ile patlatılarak imha edildi.
Battalgazi ilçesinin Şehit Fevzi Mahallesi'nde 40 yıl önce vatandaşlar boş arazide top mermisi buldu ve buldukları mermiyi aynı bölgeye gömdü.
Kentsel dönüşüme giren bölgede kazı çalışmaları başlayınca vatandaş bölgede topmermisi bulunduğu bilgisini polis ekiplerine söyledi.
İhbar üzerine ekipler, alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından toprağa gömülü halde bulunan top mermisi iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
İncelemelerin ardından bomba imha uzmanı ekipleri top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlattı.
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