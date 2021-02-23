Geçtiğimiz Pazar günü Şanlıurfa´nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğdayhöyük Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı.

Panelvanda soğuktan korunmak için taş ocağı çay mangalının üzerinde kömür yakarak uyuyan Mustafa Kılınç ile iddiaya göre dini nikahlı eşi Hayriye Albers ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ. karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa Valiliği bir ailenin yok olduğu olayla ilgili açıklamada bulundu:

“Şanlıurfa ili mülki sınırları içerisinde 21 Şubat 2021 tarihinde, panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1’i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine ısınmak amaçlı koydukları taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir.

Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının, açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur.”