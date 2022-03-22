Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon-Bayburt kara yolunda heyelan meydana geldi
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.
Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi mevkisinde kar sularının erimesi sonucu heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesini Bayburt'a bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.
Yolun ulaşıma açılabilmesi için Karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
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