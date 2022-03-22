Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bir oto galeriye gelen R.Ç. tabancayla iş yerine ateş etti.

Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Yavuz Öztürk sırtından yaralandı.

Olay yerinden yaya olarak kaçarak yakında bulunan akaryakıt istasyonunun tuvaletine saklanan R.Ç., Öztürk'ün arkadaşlarınca silahla yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, Öztürk'ü ve R.Ç.'yi hastaneye kaldırdı.

Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli R.Ç.