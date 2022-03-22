Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te kar nedeniyle eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.
Bitlis'te valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime 23 Mart Çarşamba günü ara verildi.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Hava Durumu
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