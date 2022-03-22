Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan aralarında 6 firarinin de olduğu 10 kişi yakalandı.
Kayseri'de Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 16 yıl 5 ay ila 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6'sı firari hükümlü ile 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi, zanlılar adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kayseri
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