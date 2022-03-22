Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi
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