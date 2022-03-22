Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'taki yunus ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesince hazırlanan rapor, Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.
Sinop'ta, yunus ölümlerine yönelik başlatılan detaylı inceleme tamamlandı.
Yaklaşık 15 yunusun kıyıya vurmasıyla ilgili Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından otopsi yapıldı.
Fakülte laboratuvarında yapılan otopsi işlemlerinin ardından yunusların ölümüne ilişkin bir rapor hazırlayan yetkililer, raporu Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdi.
Bostancılı Mahallesi sahilinde 18 Mart'ta yaklaşık 15 yunus kıyıya vurmuş, yunus ölümleriyle ilgili inceleme başlatılmıştı.
Etiketler: Sinop Tarım ve Orman Bakanlığı
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