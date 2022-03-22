Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'da yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Dalaman açıklarında su alarak batmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 19:50
- 19:47
- 19:43
- 19:32
- 19:03
Sıradaki Haber
FETÖ mensuplarını finanse eden 67 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz