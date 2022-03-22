AFAD verilerine göre, saat 17.10'da merkez üssü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilçede yaşanan depremin ardından ekiplerin gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor" dedi.

3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Sabah saat 07.22'de merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesinin Körekem mevkii olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti. Sarsıntı yerin 14 kilometre altında meydana gelmişti.