Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 katlı binada yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, dairede kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kirazlı Mahallesi 1203 Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin incelemeleri devam ediyor
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İtfaiye ekipleri müdahale sırasında dairede bir erkek cesediyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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