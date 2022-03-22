Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çıkışındaki kontrol noktasında yapılan aramada, aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan İstanbul'da görevli polis memuru A.K.'nin adliyeyedeki işlemleri tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre, hedefinde İstanbul olan polis memuru çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün ilçe çıkışında arama yapan polis ekipleri, polis memurunun aracında, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı bulmuştu.

Gözaltına alınan sürücü A.K.'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlenmişti.