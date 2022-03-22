Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Veli ve öğretmen arasındaki kavga kameraya yansıdı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da çocuğuna hakaret edildiği iddiasıyla okula giden bir veli, öğretmene yumruk atınca kavga çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'na giden bir veli, çocuğuna hakaret edildiğini iddia ederek öğretmeni ile konuşmak istedi.
Koridorda öğretmen H.Ş. ile tartışmaya başlayan veli, öğretmene yumruk attı. Yumruklu saldırıya öğretmen de karşılık verdi.
Kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Okulun önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmene yönelik şiddete tepki gösterdi.
Etiketler: Diyarbakır Öğretmen
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