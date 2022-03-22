Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı, yol göle döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı. Patlama nedeniyle Çakmaklı yolunu su bastı. 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ’ye ait depoda boruda patlama meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Patlama sonrasında borudan akan sular yola taştı.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede kanalların da tıkanmasıyla yol ortasında ve çevresinde su birikintileri oluştu. Ekiplerin su tahliyesi yaklaşık 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: İHA]
1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tıkanan kanalizasyonların da açılmasıyla yol tekrar normale döndü.
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