Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cezaevindeki teröristlere finansman sağlayan 21 kişi yakalandı
Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağladığı iddiasıyla 7 ilde 21 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör ögütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin’de 1 ve Iğdır'da 1 kişi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el konuldu.
Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi" suçu kapsamında soruşturmaları sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
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