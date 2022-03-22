Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör ögütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin’de 1 ve Iğdır'da 1 kişi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el konuldu.

Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi" suçu kapsamında soruşturmaları sürüyor.