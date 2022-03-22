İzmir'in Seferihar ilçesine bağlı Sığacık Sahili'nde, deniz suyu yaklaşık 60 santimetre çekildi.

Bazı tekne sahipleri, yaşanan doğa olayından zarar gören teknelerini sahile çekti. Suların çekilmesine bağlı olarak sahilde yosunlar ortaya çıktı.

"Her yıl şubat ve mart aylarında görülüyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, , su çekilmesinin her yıl şubat ve mart aylarında görüldüğünü belirtti.

Su çekilmesinin genel olarak gelgit ve kuzey yönünden esen rüzgarlardan kaynaklandığını aktaran Yaşar, "Bu yıl uzun sürdü. Yarına kadar poyrazın sürmesi bekleniyor" dedi.

"3-4 yıldır su çekilmesi fazla oluyor"

Seferihisar'da oturan emekli Fuat Güzelişler ise hafta sonu yaşanan fırtınada teknesinin zarar gördüğünü ve tekneyi bu nedenle sahile çektiğini söyledi. Bölgede sık sık su çekilmesi olayının yaşandığını anlatan Güzelişler, "3-4 yıldır su çekilmesi fazla oluyor. Bu sefer 50-60 santim çekildi" dedi.

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki halk plajında da sular çekildi.