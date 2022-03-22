Şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 polis şehit oldu

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu duyuruldu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, emniyet camiasına, şehitlerin aileleri ile tüm sevenlerine sabır dilendi.

Vali Ekinci: Milletimizin başı sağ olsun

Vali Kadir Ekinci, Bingöl Devlet Hastanesi'nden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir gün yaşadıklarını belirtti.

Saat 13.30 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde anti tank mühimmatı eğitiminin verilmesi üzerine sevki esnasında patlama meydana geldiğini ifade eden Ekinci, "Patlamada iki kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Değerli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Bakan Soylu'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yaşanan elim kazada ağır yaralanan kahraman özel harekat polislerimiz Necati Aygün ve Birol İli şehadete kavuştular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.