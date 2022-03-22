Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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