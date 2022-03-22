Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi.

İddiaya göre sürücü Feyiz Güler otoparktan çıkarken kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi. Bu sırada otomobil kaymaya başladı ve Güler aracın altında kaldı.

Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.