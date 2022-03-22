Ankara istikametinde kent merkezi yakınlarında arızalanan hafif ticari aracı çekicisine yükleyen ve son kontrollerini yapan Muharrem Durhan'a, H.U.'nun kullandığı tır çarptı.

Yaklaşık 35 metre sürüklenen Durhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerinde sinir krizleri geçiren Durhan'ın annesi ve erkek kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Gözaltına alınan tır sürücüsü ise ekiplerce emniyete götürüldü.

Kaza sırasında çekicideki araçlarında olduklarını belirten sürücü Hasret Avağ, "El frenini çektik, bekliyorduk. O da son turlarını yapıyordu. En son ön tarafa doğru geçti. Araca binip çıkacağız yola, ondan sonra ses geldi, sallandık. Bir baktım çekicinin sürücüsü ileride yerdeydi" dedi.