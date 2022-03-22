Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kaldılar
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta yoğun kar yağışı Tekneli köyünde yaşayan bir aileyi evde mahsur bıraktı. Evlerinin kapısı kardan kapandığı için mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu AFAD ekipleri kurtardı.
Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları yaşamı zorlaştırıyor.
Tekneli köyünde yaşayan Fatma Aras'ın evinin kapısı, tipi nedeniyle karla doldu. Biri engelli, 3 çocuğuyla evinde mahsur kalan Aras, ekiplerden yardım istedi.
Köy yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kar ve tipide mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı
İl Özel İdaresinin yolu açmasıyla köye giden AFAD ekipleri, küreklerle evin önünü kardan temizleyerek aileye ulaştı.
Görevliler, kar altındaki yakacaklarını da eve taşıdıkları aileye gıda yardımı yaptı.
Öte yandan kent genelinde farklı yerlerde kar ve tipide mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
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