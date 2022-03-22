Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir aile daha evlat nöbetinde: 273'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 273'e yükseldi.
Diyarbakır'da terör mağduru ailelerin HDP il binası önündeki eylemi 3 Eylül 2019'dan bu yana sürüyor.
Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Diyarbakırlı Ali Akan, oğlu Mehmet için oturma eylemi başlattı.
Evlat nöbetindeki aile sayısı son katılımlarla 273'e yükseldi.
Oturma eylemi süresince ailelerden 35'i evladına kavuştu.
Etiketler: Diyarbakır HDP
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