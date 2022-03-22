Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklu
Konya merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. 51 mağdurdan yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirlen 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı ele geçirerek "kredi temini, yatırım şirketlerinden para kazandırma" adı altında yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Tespit edilen 18 şüphelinin, 51 mağdurdan yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, elde ettikleri paralarla uyuşturucu madde aldıkları ve kumar oynadıkları tespit edildi.
Konya, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Dolandırıcılık
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