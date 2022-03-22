Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te bir tır garajında 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon düzenledi.
Garaj ve 4 araçta arama yapan ekipler, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 14 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Akaryakıt
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