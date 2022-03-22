Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon düzenledi.

Garaj ve 4 araçta arama yapan ekipler, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 14 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.