Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifade ve teşhislerinin olduğu da belirtildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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