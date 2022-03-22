İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde, 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören 5 katlı Atam Apartmanı ve birçok bina için yıkım kararı alınmıştı.

Yaklaşık 3 ay süren işlemlerin ardından boşaltılan bina, geçen hafta kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında, kolonları patlayarak çöktü.

Çöken binanın enkazı, kazı alanını çeviren demir paravanı da devirerek yola düştü, etrafı büyük bir toz bulutu kapladı.

Bu sırada yoldan geçen araç ve yayalar büyük korku yaşadı. Pazar günü olması nedeniyle yolun sakin olması facianın önüne geçti.

Binanın yıkıldığı ve çevredekilerin kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

2019'da yaşanan depremden sonra yıkım kararı alınmıştı

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nde hasar oluşmuştu.

Bina sakinlerinin başvurusu üzerine Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katındaki taşıyıcı kolonlarında çatlaklıklar görürken, binanın riskli olduğunu belirlenmişti.

Karot örneklerinden de çürük olduğu belirtilen yaklaşık 50 yıllık binanın kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılarak yıktırılması için tebligatlar yapılmıştı.

Bina sakinlerinden bir bölümü karşı çıkarak dava açarken, yürütmenin durdurulması için karar çıkarmaya çalışmıştı.

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kaymakamlığı binanın içinde bulunan 60 dairede yaşayanlar ve işyerlerinde bulunanlar için risk oluşturduğunu göz önüne alarak ilgili kurumlara yazı göndererek doğalgaz, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini kestirmişti.