Bitlis'te son 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı, çığ riskini de beraberinde getirdi.

Merkeze bağlı Dideban Dağı'nın eteklerindeki Sapkor bölgesindeki Gazibey Mahallesi'ndeki 40 ev, çığ tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Boşaltılan evlerde yaşayanlar otel ve polisevine yerleştirildi.

İnceleme yapan Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, bölgenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"5 ayrı noktada aktif çığ patikası tespit ettik"

Ekiplerin teknik inceleme başlattığını belirten Tunçtan şöyle konuştu:

"Teknik personelimiz ile yaptığımız teknik çalışmalar sonucunda bu bölgede; 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Ayrıca son zamanlarda bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun bir kar birikintisinin olduğunu gördük. Yaptığımız çalışmalarda olası bir çığ afetinde etkilenebilecek olan 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik."

[Fotoğraf: DHA]

"Ekipler hane hane gezerek bu konuda bilgilendirme yapıyorlar"

Tunçtan, riskin ortadan kalkmasının ardından evlere dönüş olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Dolayısıyla olası bir afet durumunda çığ afeti durumunda vatandaşımızın can güvenliği için bu geçici tahliyeyi yapmak zorunda kaldık. Yağışın durmasına müteakip bizler risk bertaraf edildikten sonra alacağımız ikinci bir kararla vatandaşlarımız tekrardan evlerine dönebileceklerdir. Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından hane hane gezilerek, bu konuda bilgilendirme yapılarak tebligatlar iletildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira son zamanlarda yağan kar yağışı ve patikalarda oluşan kar birikintileri böyle bir riskin olduğunu bize gösteriyor."