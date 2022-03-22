Kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevkii 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam meydana geldi. Buzlu yolda kayarak takla atan araç tarlaya yuvarlandı. Otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl'ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane yerine Sanayi Mahallesi'nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü.

Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti.

Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.