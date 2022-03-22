Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayder'de mart karı
Mart ayının beraberinde getirdiği yoğun kar yağışı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder yaylasında da etkili oluyor. Bölge sakinleri, çatılar çökmesin diye biriken karları böyle temizliyor.
Mart ayının gelmesiyle yurdun büyük kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ve bolca turist çeken Ayder yaylasıda yağan kardan nasibini aldı.
Günlerdir kar yağışının devam ettiği kentte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Bölge sakinleri çatılardaki çökme riskini önlemek için temizleme çalışmalarına başladı.
Etiketler: Kar Yağışı Rize Yağış
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