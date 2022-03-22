Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zincirleme kazada polis aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında polis aracı devrildi. 2 polis memuru hafif yaralandı.
İstanbul Şişli'de, 1'i resmi polis aracı olmak üzere 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Devrilen polis aracındaki iki polis memuru hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polisler, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Polis Trafik Kazası
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