İstanbul Şişli'de, 1'i resmi polis aracı olmak üzere 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Devrilen polis aracındaki iki polis memuru hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polisler, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.