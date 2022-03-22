Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarına karıştığı belirlenen 56 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.