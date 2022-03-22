Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.