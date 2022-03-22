Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Öner Çulfaz, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

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Beyrut'ta 16-20 Mart'ta gerçekleştirilen organizasyonda Azerbaycan'ın birinci, Türkiye'nin ikinci, Özbekistan'ın ise üçüncü olduğunu belirten Çulfaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir devlet desteği almadan sadece kendi imkanları ile uluslararası bir etkinliğe katılarak böyle bir başarı ile ülkemize dönen ekibimiz beni de ayrıca gururlandırdı. İnşallah başka etkinliklerde özellikle gastronomiye önem veren ülkemizin de desteğini arkamıza alarak çok daha etkili işler yapabiliriz. Bu gururu bizlere yaşatan Hüdaverdi Akgün, Derviş Göçmen, Sayit Önder, Eyüp Polat, Ali Gökçen, Fırat Canikli, Saadet Güngör, Metin Dinçer ve Özge Kaya'ya çok teşekkür ederiz."