Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a 'turuncu' uyarı: Fırtınaya dikkat
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Yoğun kar yağışının yerini parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı yağmura bıraktığı İstanbul'da, kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, bugün bölgede beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul ile birlikte Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale için de 'sarı' uyarı yaptı.
Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kentte bugün en yüksek sıcaklığı 9 derece civarında olması bekleniyor.
Etiketler: Fırtına İstanbul Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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