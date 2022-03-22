Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İzmir ve Manisa çevrelerinde da fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.