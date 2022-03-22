Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda yangın: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zirai ilaç deposunda yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken 2 kişi yaralandı.
Turgutbey köyünde M.A. ve H.D. zirai ilaç deposunda kaynak makinesi ile demir kaynattıkları esnada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanan M.A. ve H.D. 112 Acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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