Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, sürücüsüz bir kamyon bilinmeyen nedenle kaymaya başladı. Kamyonu elleriyle durdurmaya çalışan kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de, içinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı.
Olayı gören bir kişi, kayan kamyonu elleriyle durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.
Kamyon park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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