Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, ve Yalova için 'sarı', çığ riski bulunan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van için 'turuncu', yine çığ riski bulunan Bingöl için 'sarı' uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.