Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de heyelan: Dev kaya parçaları yolu kapattı
[Fotoğraf: DHA]
Rize’nin Hemşin ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı.
İlçeye bağlı Taşköprü mevkiinde sabah saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı eski yol üzerinden sağlarken, yolun açılması için de çalışmalara başlandı.
[Fotoğraf: DHA]
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