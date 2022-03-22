Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 40 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından kaynaklı 27 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Yentür, bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkisini sürdüren kar nedeniyle 55 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

4 kentte 326 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum'da hafta boyunca etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 253 mahalle ile mezranın yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 40, Iğdır'da 27, Ardahan'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Genç'te 4, Karlıova'da 1 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman

Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde de 6 köy ile 8 mezra, Kozluk ilçesinde ise 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Karadeniz'de 4 ilde kar nedeniyle 430 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden olmaya devam ediyor.

Almus'ta 12, Erbaa ve Reşadiye'de de 15'er olmak üzere 42 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta da etkili olan kar yağışının ardından Ayancık ilçesinde 19, Gerze'de 5, Türkeli ve Boyabat'ta üçer olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise kar nedeniyle ilçelerden İnebolu'da 36, Azdavay'da 34, Cide'de 35, Devrekani'de 30, Küre ve Çatalzeytin'de 29'ar, Bozkurt'ta 19, Daday'da 9, Hanönü, Seydiler ve Abana'da dörder, Ağlı ve Araç'ta yedişer, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 5, Pınarbaşı'nda 15, Şenpazar'da 18 olmak üzere 297 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya il genelinde de 61 köy yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de 254 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolundan 31'i ulaşıma açıldı.

İl ve İlçe Özel İdareleri, merkezde 7, Torul'da 12, Kürtün'de 12, Şiran'da 3 olmak üzere toplam 34 köyün yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Giresun

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 11, Alucra'da 6, Bulancak'ta 5, Çanakçı'da 2, Dereli'de 9, Doğankent'te 3, Espiye'de 11, Görele'de 4, Keşap'ta 22, Piraziz'de 9, Tirebolu'da 13 ve Yağlıdere'de 13 olmak üzere toplam 108 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Rize

Rize'de bir süredir etkili olan yağış sebebiyle merkezde 13, Ardeşen'de 8, Çamlıhemşin'de 4, Çayeli'nde 14, Derepazarı'nda 2, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 7, Hemşin'de 2, İkizdere'de 4, İyidere'de 2, Kalkandere'de 8 ve Pazar'da 8 olmak üzere 77 köyde karla mücadele çalışması devam ediyor.

İl Özel İdaresi, 133 personel ve 61 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ile Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Ardanuç'ta 9, Borçka'da 7, Şavşat'ta 12, Yusufeli'de 7 olmak üzere 35 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolundaki 2 bin rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.