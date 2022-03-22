Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ölü yunusları gördü.

İhbar üzerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunuslarla ilgili inceleme yaptı.

Kıyıya vuran 13 yunustan 4’ü, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri tarafından ölüm sebeplerinin araştırılması için fakülteye sevk edildi.

Yunusların ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

"Balıkçılık etkileşimi olduğuna dair güçlü izler var"

Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi Uğu Özsandıkçı, olay hakkında şunları söyledi:

“Sinop için sıradan bir vaka değil. Akliman mevkiinde rastladığımız yunusta balıkçılık etkileşimi olduğuna dair güçlü izler var. Üzerinde kuyruk kesikliği var, ağ izleri var. Farklı zamanlarda ölüp fırtınayla beraber karaya sürüklenmiş de olabilirler. Fırtınadan ölme gibi bir durumları olmaz.

Karadeniz’de 3 yunus türü yaşıyor. Bunlar afalina, tırtak ve mutur. Tırtak, yani burada karaya vuran türler açık denizde avcılık yapan gırgır çevirme ağlarıyla etkileşime giriyor. O yönde bir etkileşim var mı yok mu ona bakacağız ilk başta. Yoksa diğer anternatifleri değerlendireceğiz."