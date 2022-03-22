Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sahte polis ve askeri kimlik kartları, çeşitli belgeler ve ilaç kutusu bastığını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Ümraniye, Bağcılar ve Beyoğlu'nda 3 operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte belge ve belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.